Foto: 2511-lucio Superalmoçante no Ugarte, timoneiro Edilmo Cunha e protagonista central e criador. (By Evando)

O Chez Marc do altaneiro Icaraí sediou última reunião do grupo frentista do lautíssimo almoço de 29 de novembro no Ugarte.

Edilmo Cunha, coordenador geral, chegou primeiro, e logo ocupou a cabeceira leste.

Desembargador Zezé Câmara chegou por último, e foi imediatamente conduzido à oeste.

Repetente Chiquinho Aragão sentou-se ao meu lado, dando as costas para o norte marinho.

E de frente para a orla atlântica, titular Givaldo Sisnando, tendo à sua esquerda um precioso estreante, Totonho Laprovítera.

Estimulados pelo escocês de sempre e os tocantes camarões de ocasião, concluíram que, muito provavelmente, o encontro da última sexta do mês será o maior de todos.

AO PORTADOR

Álvaro Andrade recebeu do Guto Benevides mensagem seguinte: Ontem falei no seu nome na Pronutrir e foi uma festa.

Ibope altíssimo! Entre as coisas necessárias para uma vida feliz figura a amizade, tema em que o doutor é craque.

DEGRAU ABAIXO

Narcélio Miranda repara esta coluna, quando noticiou natalício de Alber Vasconcelos.

Que não é o filho do grande médico, porém, o neto.

Foto: acervo pessoal Nataliciante quinzenense desta sexta, Benjamim

MAIS QUE VÓ

Jangada Clube será palco, hoje, dos 15 do jovem-guarda Benjamim Sudatti.

Que, entre outras vantagens, é bisneto de Wilma Patrício.

BICOS DE PENA

Lia Macêdo celebrando hoje seu natalício muito bem envolvida, Á Leste do Éden, entrando pela Rui Barbosa .... De volta amanhã da Itália, David Wanderley e sua mulher Clarissa, nascida Gurgel .... Antunes Mota formando na tropa da Fiec presentemente em Londres.

BON MOT

"Bem-aventurados os mortos, que não suportam mais a estupidez dos vivos..." Galeão Coutinho