Rememorar Cralos Lacerda

Tales Sá Cavalcante publicou, antonte, na página nobre de O POVO.

Artigo do qual pincelamos uma das mais famosas declarações de Carlos Lacerda:

O senhor Getúlio Vargas não deve ser candidato.

Prossegue, no mesmo diapasão: Se for candidato, não deve ser eleito.

Prestes a concluir, proclama: Se for eleito, não deve tomar posse.

Finalizando dentro do estilo que lhe era peculiar: Se tomar posse, não pode governar.

PRATAS

Dia 12 de novembro, tem efeméride sendo festejada no Palácio da Luz.

Pois estarão fazendo 25 anos que Vicente e Margarida Alencar tocam a Terça-feira em Prosa e Verso.

LER PARA SABER

De José Maria Bonfim, residência em Clínica Médica e Cardiologia pelo Instituto respectivo de Porto Alegre, e Gentil Barreira, presidente da Sociedade Brasileira Secção-Ceará.

Recebo A História do Infarto - do Mundo ao Ceará, cujas primeiras páginas já tracei.

ANTES DO NOVO

Em vias de sair do prelo, último de Humberto Mendonça, sob o título Brasil, Apesar de Tudo.

Com prefácio de Djalma Pinto e apresentação de Juarez Leitão, deverá ser lançado na primeira quinzena de dezembro, na Federação das Indústrias.

BICOS DE PENA

Heliane Pimentel de Castro de compromisso hoje com seu calendário pessoal .... No bacalhau da Varjota, que é Marquês e não João, Wilma e Emília Patrício, mais Ecilda Girão, bisando .... Caixa um do Bradesco-Floriano passou a ser ocupado por Joel Torquato, que pertence ao meu clã de Orós.

