Foto: Adobe Stock Perfis que dividem o mundo

Alguém proclamou, em determinada época, que o mundo pode ser dividido em facilitadores e bloqueadores.

No primeiro quadro, coloque aqueles que estão sempre sorrindo, e no segundo, ponha os mal-humorados.

Coloque no primeiro quadro aqueles que nunca guardam rancor, sejam quais forem as circunstâncias que enfrentam.

E no segundo, escale os amargurados da vida, os permanentes caras fechadas.

Tenha predileção pelos abençoados e desprendidos de coisas materiais, e guarde para o segundo quadro os despudoradamente avarentos.

Em seu livro Especialista em Pessoas, Tiago Brunet recomenda programar sempre os disponíveis e aqueles que gostam de ouvir os outros.

PRESENÇA GRATA

Baixou na cidade, Ilenir Jacob, que logo participou dos quinzanos de Benjamim Sudatti, em casa da amiga-irmã Wilma Patrício.

Aliás, ela é correspondente da Família Jangada Clube em São Paulo.

FLASHES DE LUTO

Na notificação da revista do Ideal sobre falecido Paulo Bandeira, editada pelo Jeff Peixoto.

Flagrante mais tocante foi do irmão do partinte, Marcos, com a viúva, Ana, filha do Manoel Rodrigues, que foi atuante deputado.

BISACOR

Local do almoçarado da Unidos do Natal, Ugarte.

Pela segunda vez, pintado de amarelo, que é, disparado, minha cor.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 23 de outubro: Valmir Campelo, que foi ministro na Corte .... Desembargadora Gizela Nunes da Costa, principal iniciadora da criação do Memorial da Crônica, no Palácio da Luz .... Eduardo Corrêa .... Teresita Aguiar, ex-primeira-dama do Instituto Ceará e da Academia de Letras .... Guiomar Marinho, que Maria Cláudia Oliveira sempre apontou como exemplo de alta classe.

BON MOT

"Breve o dia, breve o ano, breve tudo. Não tarda nada sermos" Ricardo Reis