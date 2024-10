De Régis Jucá sobre Paulo Marcelo

Foto: acervo pessoal Paulo Marcelo por outra grande ausência, Régis Jucá (e)

.

Do livro de José Maria Bonfim: Foi prestada uma significativa homenagem ao dr Paulo Marcelo Martins Rodrigues.

O orador escolhido foi o dr Régis Jucá, que teceu considerações iniciais sobre a inteligência e o talento do pranteado e sua capacidade de discernimento clínico.

Seu fervor humanístico e seu amor ao ensino. Régis, que foi seu colega no Instituto de Clínicas por algum tempo, sabia de seu cabedal de conhecimento.

Foi um transformador do fazer Medicina Clínica no Ceará. Antes dele, os pacientes iam para a cirurgia sem qualquer avaliação decente.

E foi aí que o grande cirurgião proferiu a célebre frase: Paulo Marcelo foi um divisor de águas da Medicina Clínica e da nossa terra.

Foi uma frase lapidar sobre um dos maiores médicos deste Estado em todos os tempos, foi a última e mais tocante homenagem que Paulo Marcelo recebeu.

PROLONGAMENTO

Elegendo seu filho, nominado do pai, Ozires Pontes, prefeito de Massapê.

Luiz Pontes perpetua a linhagem de um político vocacional e mãos limpas.

BOAS-VINDAS

De João Guimarães, presidente da Associação Comercial: Chegando de Londres, via França.

Logo deparei-me, no Aeroporto Pinto Martins, com a coluna do Lúcio, da qual, personagem.

POR APROXIMAÇÃO

Hoje, sete da noite, nas Missionárias, missa de sétimo de Aristeu Mitoso.

Único pioneiro do Cumbuco que não era de lá, pois casa no Icaraí.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 23 de outubro: Consuelo Dias Branco, amiga maior de Beatriz Philomeno, até a última hora .... Sara Lima, filha da legenda dr Carlos Alberto Studart.... Aristênio Canamary, cujo pai presidiu o América na fase de ouro, começo dos 50 .... Fátima Lima Verde, sra general Júlio.

BON MOT

"Se um poeta consegue expressar a sua felicidade com toda a felicidade, como é que poderá ser infeliz?" Mário Quintana