Eleição para a Cearense de Médicos Escritores

Foto: AdobeStock Medicina e literatura na pauta

Academia Cearense de Médicos Escritores referendou último dia do mês para preencher três vagas.

Uma das quais, do José Maria Chaves, que foi presidente, e partiu ano passado.

A propósito, sua filha, Cristiane Leite, que é médica, está inscrita.

Sendo os demais, Eládio Feitosa Filho, Fernando Melo, Luiz Arisneide e Renato Evando.

Aliás, dois outros médicos deixaram vazias suas cadeiras e saudade, Eduilton Girão e Sérgio Macêdo.

O local da assembleia será o Salão Macambira, À Leste do Éden, entrando pela Rui Barbosa.

Foto: acervo pessoal Maria Amoreira, com os padres João Jorge e Ivan Dias, flagrada na Itália, onde rezou por mim e os meus

SANGUE NOVO

Suzane Farias forma na Casa Cor 2024, com instalação Borboletas e Adornos, no ambiente Nüsse Botânico, da arquiteta Maria José Lopes.

Ela tornou-se ceramista durante a pandemia, quando permaneceu sem atividade, face isolamento social vigente na época.

Depois, começou a estudar em casa e ingressou numa escola, inaugurando em 2023 o ateliê denominado Estúdio Piña.

O SEU A SEU DONO

José Carlos Pontes confirmando seu lugar no almoço da Engenharia.

Aliás, estando aqui ou pertinho, não falta.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 25 de outubro: Tânia Macêdo, que Roberto fisgou na minha rua da Avenida Dom Luís .... Zélia Henriques, da Turma do Biribal, exceto pelas baixadas em Nova York .... Cândido Albuquerque, reitor que entrou pro clã do Barão de Camocim, que é barão pra valer, e não papal .... Camila Benevides, mulher do cantante Paulo José .... Rosângela De Francesco, da família Veneza .... Tânia Sancho, filha do saudoso e, por algum tempo, meu presidente, José Afonso .... David Lucena.

BON MOT