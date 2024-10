Reconhecimento

Foto: acervo pessoal Na Enseada do Mucuripe, pela Capitania dos Portos, Rubens Studart e dr Álvaro Andrade, do Crio

De Rubens Studart, na oportunidade dos 80, recebemos: Não poderia fazer um retrospecto diamantino sem incluí-lo.

Sua presença no meu casamento, nos jardins dos Esteves, em dezembro de 1973, com toda a sociedade cearense.

Em nossa morada, minha e Marialba, noite especialmente para você, tempos depois do casório.

Almoço lhe tendo como figura central, na praia do alto do Iguape, que o fez atravessar do oeste para o leste, cruzando toda a Fortaleza.

Minha inclusão na lista dos Lordes da Sociedade, que teve enorme repercussão e aceitação dos amigos e conhecidos.

Reprodução, no espaço inteiro da coluna, de minha entrevista na Revista Ideal, esplendidamente intitulada Caçula Fala Por Muitos.

E sempre lamentando sua ausência em marcante episódio de minha vida, que foi receber o grandioso Vinícius de Moraes, trazido por mim para dois dias cearenses.

Foto: acervo pessoal Nestor Santiago e João Cateb, da Associação da Amizade e do Vinho

DIAMANTES EM LETRAS

O local será Espaço Cultural Galeria Art- Ivo, hoje, às 17, estou falando, no caso, do lança de Vida e Obra Literária de Cláudio Aguiar.

Com que festeja seus 80, apresentado por Batista de Lima e organizado por Rosemberg Cariry.

ENCHENDO O SACO

Brasileirão, está certo.

Porém, Copa do Brasil é caça-níquel.

TÍTULO ALTO

Sérgio Peterzoni, que morreu tolamente, mal encostando o carro numa árvore.

Deixou um legado admirável, Rio Pra Não Chorar.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 26 de outubro: Glaura Férrer, que mesmo não pertencendo mais ao grupo, continua Azul .... Letinha Sampaio, uma das minhas afilhadas mais queridas, embora esparsa .... Desembargador Ernani Barreira .... Adriana Araruna, da família do Cacique .... Marciany Holanda, consorte da Maraponga .... Kílvia Montenegro.

BON MOT

"Quem é feliz não repara nas horas que passam" A.S. Griboedov