LÚCIO BRASILEIRO

Foto: acervo pessoal Magno Câmara, titular da Unidos do Natal e da Associação Sem Vida Alheia, com filho Adrísio, também advogado

Laboratório LB Saudações: Irmão Civil é aquele unido unicamente por afeto, sem sequer uma gota de sangue.

Banquista é o alto funcionário do banco que não chega a gerente ou diretor, mas sempre mais acima de bancário.

Em que pese (o verbo fechado) é quando se refere a pesar de pesaroso, sentimento.

Diz-se a par, quando se está por dentro do assunto, enquanto, ao par, é linguagem da Bolsa de Valores.

O bolinho que se forma no nariz e a gente retira com o dedo tem um nome, meleca.

Pedir renúncia não existe, existe apresentar renúncia, que é um ato unilateral.

BOA TRILHA

Tocadores do Cine Pedra da Costa, ribeirinho do Cumbuco.

Adriano e Regina Josino aguardam sinalização nominal do desembargador José Cláudio Carneiro, Presidente de Honra.

DISPENSÁVEL

Locutores anunciam Autoridade Eclesiástica, o que não está certo.

Acontece que Autoridade Eclesiástica é uma Autoridade Civil, pelo simples fato de não ser militar.

NA MOSCA

Dois batismos certeiros para loja de ótica, que observei andando pela rua.

Um é Amparo, outro, Plenitude.

BICOS DE PENA

Zequinha Pereira, do Ordones do oeste, pretendendo reforçar adega do restô, mais Argentina, Chile e Portugal .... Marcando a folhinha na data, Aída Coelho, leitora atenta da coluna, que foi primeira reitoriza da Unifor.