Da água aos versos

Foto: acervo pessoal No gabinete de Beto Studart, Beatriz Alcântara e Jô Medina, no limiar da noite autografante

.

Vicente Vieira envia Tempo e Vida, sua produção em versos, que saiu recentemente do prelo da Imprece.

A particularidade é que esse cidadão, meu colega no Marista Cearense, obtinha nota dez em todas as matérias.

Não era, porém, o único obstáculo, pois tinha o Mota Sá, que só perdia numa disciplina, e o Pitombeira, apenas em duas.

E eu ficava em quarto, e para satisfazer dona Nair, o jeito foi aderir à turma formada de tarde, a qual, enfim, liderei.

Em seu currículo, além de engenheiro e bacharel em Ciências Econômicas pela UFC.

Consta Mestre em Hidrologia Aplicada, pela Federal do Rio Grande do Sul, e PhD em Recursos Hídricos.

JURÍDICA

Procurador geral da União, dr Marcelo Eugênio Almeida.

É nome quentíssimo, pra não dizer favorito, ao Prêmio Inovare.

CERTO PELO CERTO

Família do Dorian Sampaio seguiu as pegadas do Beto Studart no corrimento de minha biografia.

Incumbindo Reginaldo Vasconcelos de elaborar a de seu pai.

SR & SRA

Ministro Raul Araújo, presença de Alta Corte, no natalício domiciliar de Rosângela De Francesco.

Que teve seu marido, desembargador Washington, regendo as coordenadas.

FITAS DE MÁQUINA

No Fornetto, torcendo pelo Fortaleza, coronel Theóphilo .... No Ordones de casa cheia, Mércia Taumaturgo, contando que, de volta de São Paulo, teve na outra poltrona papo substancioso do dr Weiber Xavier .... De compromisso hoje com seu calendário pessoal, Nilo Tabosa, um primor de primo.

BON MOT

"Insensatos que somos, queremos conquistar tudo, como se tivéssemos tempo de possuir tudo" Frederico II