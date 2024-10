Acordo UFC com Instituto Paulo Marcelo Martins Rodrigues

Foto: acervo pessoal Dr Paulo Marcelo, com Cláudia e os demais de sua tropa

Via Oto de Sá Cavalcante, um dos partícipes, acabo de receber o acordo da UFC com o Instituto de Ciências Médicas Paulo Marcelo Martins Rodrigues.

Seu filho Cabeto proclama: Foram 23 anos de luta diária, na maioria das vezes, solitária, que só foi possível com ajuda de amigos e mestres.

Tais dr José Loy da Costa, dr Plínio Câmara, dr Antônio Borges Campos, dr Otoni Cardoso do Vale.

E mais: Ivens Dias Branco, Adauto e Humberto Bezerra, Lúcio Alcântara, Tasso Jereissati, Deusmar Queirós, Jorge Parente.

Airton Queiroz, Clóvis Rolim, Lauro Fiúza, Ivan Ary, Tarcísio Pinheiro e o prof Moacyr Krieger.

E tantos outros, que dispensaram tempo e acreditaram em algo que parecia impossível.

DESLOCAMENTO

Domingo, após a missa e o cumprimento do dever de eleitor, aqui no Cumbuco, fui almoçar no Ordones da Azevedo Bolão.

Onde encontrei casa cheia e atenta ao Fagner, querendo ser peixe, na vitrola.

RECURSO DO TALENTO

Boni, que foi o Walter Clark seguinte da Globo, traçando com filho Boninho, que é também de televisão, um Lafite Rotschild em restô paulista.

Pelo qual pagaram, sem pestanejar, uma conta de dezessete mil reais.

BODAS DE PRODUÇÃO

Hoje de noite, Federação das Indústrias abre para o cinquentenário de vida (artística) de Totonho Laprovítera.

Com Ricardo Cavalcante batutando, naturalmente.

BICOS DE PENA

Almoçando eleitoralmente À Leste do Éden, Maria Luíza e Walber Vieira, que forma, faz muito tempo, em meu Guia-Saúde .... Comandando paella pra oito, do Don Pepe, paulista Henrique Aguiar, juiz trabalhista .... Com Helena Carvalho no Tilápia, Luciene Beviláqua, correspondente desta coluna no Ideal.

BON MOT