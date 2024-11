O gosto da sopa

Foto: Divulgação Sopa de abóbora com curry e leite de coco

Em meu escaldante Minuto, no programa da Maísa, em O POVO na Tarde, usei e abusei do caldo, na terça-feira.

Esclarecendo que quando a sopa é servida, em nenhuma hipótese o conviva pode soprá-la, para reduzir a temperatura.

Nem, muito menos, atingir esse objetivo levantando e baixando a colher grande ou remexendo no prato.

Para que a sopa se torne comodamente mais bebível, deve funcionar a habilidade do pessoal da copa, que a mandará apenas morna.

Havendo sopa no cardápio, na ordem de serviço, ela deverá vir logo após o coquetel de frutas do mar.

E, nesse caso, sempre acompanhará um pratinho com um diminuto pão redondo, que fica ao lado do principal.

Foto: acervo pessoal Marlene e Paulo Mindêllo, meus companheiros al mare

COREIA DO SUL

Desembargador cearense sediado em Pernambuco, Leonardo Carvalho, seguindo para Seul.

Onde apresentará trabalho acadêmico no Congresso Internacional de Direito.

INFORME ÚTIL

RONDA DOS NATAIS

BON MOT

"O TEMPO É COMO O DINHEIRO: NÃO O PERDENDO, TEMOS O BASTANTE" Duque de Lévia