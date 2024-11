Foto: divulgação Vinho e música: a boa combinação

Aquele Minuto Glorioso: Pais de noiva não providos escapam decentemente mandando servir um bolo regado a proseco, mesmo brasileiro.

Cerveja no casamento, ao que me parece, aconteceu só uma vez, quando trabalhei no enlace Romcy-Pimentel, pras bandas de Maraponga.

Entrando na igreja, só se faz genuflexão na porta se houver vela acesa no altar, se não, apenas um respeitoso gesto de cabeça.

Não se agradece cartão postal, apenas quem recebe, e viaja, envia um como resposta.

Mulher de marido barrigudo está impedida de querer aparecer nas Dez Mais.

Toalha de plástico não vale para o jantar de cerimônia, porém, tem belas padronagens, que podem ser aproveitadas em almoço informal ou no campo.

LAJOTA EM AÇÃO

Uma das artes do Marcus Lage é saber se acompanhar.

Na quarta, por exemplo, foi flagrado no Ordones da Bolão, entre o Contador Gentleman, Francisco Holanda, e o jurista maranhense de vigência local, Bruno Queiroz.

FARTURA

Na primeira dominical da Matriz de São Pedro.

O vigário falou pra casa cheia no sermão, nem tomando conhecimento do relógio.

CAÇULA

Carlos (Cacá) Henrique chegou e segue para Salvador, Belo Horizonte e Brasília.

Dia 12, estará regressando a Berlim, onde mora com mulher e filha.

FITAS DE MÁQUINA

Marcando a folhinha na data, Auxiliadora Vieira, mulher do Vanius, memorialista do Ideal .... Erivaldo Arraes e Carlos Juaçaba programaram pescaria na Costa Rica .... Dra Vanda Tahim reaparecendo À Leste do Éden, após tempo razoável .... Milena Bertuzzi recebeu na embaixada italiana de Seul a Cidadania do País da Bota.

BON MOT

"Todos os dias vão em direção à morte, o último chega a ela" M. de Montaigne