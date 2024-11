LÚCIOBRASILEIRO

Foto: acervo pessoal Beto e a história de Paco

Aproximando-se o final do ano, está mais que na hora de proclamar qual meu maior momento deste bendito 2024.

Indubitavelmente, o lançamento de minha biografia, no fantástico encontro promovido pelo Beto Studart no térreo do BS Design.

O empresário uniu, numa única intenção, competência com a vontade de fazer que viesse a público uma vida inteira dedicada às lides da comunicação.

O que induziu o editor escolhido por ele, Reginaldo Vasconcelos, presidente da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo.

A compor o título, feliz e verdadeiro, Lúcio Brasileiro - A Vida Como Obra de Arte.

Agora, tem um detalhe de suma importância, por mais que matute, não poderei pagar.

AVISO ALTO

Presidentes do Fortaleza e Ceará não devem perdoar jogador expulso.

No jogo com o Palmeiras, por exemplo, o Tricolor por pouco não ficou só com dez, com seus atletas cercando o juiz no primeiro pênalti.

SAÚDE DENTAL

Na semana que findou, enfrentei, em dias diferentes, dois da Constelação Escossial.

Drs Giovanno e Carla, de cujas salas saio sempre tinindo, no BS.

PROGRAMÃO

Viagem marítima só perde pra trem. Por sinal, vem aí o Costa Pacífica, embarcando em Salvador.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 4 de novembro: Fernando Gurgel, trineto de dona Melinha Frota, matriarca de Sobral .... Mariana Landim, filha de Fernanda e Ruben Furlani .... Caio Rocha, do ministro César Ásfor .... Rafaela Melo .... Vicente Arruda, morador da Fazenda Soledade, dos Oliveira.

