Haroldo Sanford, centenário em 2025

Haroldo Sanford, que foi um dos primeiros diretores do Trânsito, fará 100 anos no próximo.

Por enquanto, na qualidade de marido bem casado, contentou-se em referendar, em grande estilo, os 80 da mulher Fátima.

Aconteceu no Gran Marquise da Beira Mar, com almoço rotulado de estupendo, por quem foi.

Haroldo me recorda episódio que vivemos juntos, na Serra da Meruoca.

Minha querida amiga Olga Barroso me emprestou seu sítio, para passar o Carnaval com minha turma.

E o Sanford em questão esteve sempre presente, oferecendo seus préstimos e apontando alguns recantos de devaneio na montanha sobralense.

ATESTAÇÃO

Oto de Sá Cavalcante elabora mensagem agradecendo referências da coluna da última quinta.

Proclama: O dr Cabeto herdou o espírito público do avô José Martins Rodrigues e o talento médico do dr Aloísio Soriano e do pai, Paulo Marcelo.

NASCEU NA FAUSTINO

Partiu Marúzia Carvalho.

Que fazia parte da lista das Jamais Te Esquecerei.

PRATO NA RUA

Ordones e seus cabelos cor de prata acionando dois carneiros brancos de louça, em frente ao restô.

Provavelmente, em jogada de marketing.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 5 de novembro: Aramicy Pinto, que me concedeu a Medalha Régis Jucá .... Edson Lopes, que chegou a fazer parte do meu Guia-Saúde .... Natércia Bruno .... Alfredo Gurjão, um dos genros de Beatriz Philomeno .... Lauro Chaves, a quem Tasso entregou sua obra-mather, Porto do Pecém .... Rodrigo Coelho, varão de Francisco e Mazé.

