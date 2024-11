De volta à Cidade

Foto: Acervo Pessoal Sebastião Arraes e Patrícia Teixeira, que me circundaram quando apaguei a velinha na Bahia, flagrados na bignoite do BS Design

Este repórter toma a rota, amanhã, da cidade onde não nasceu, mas por tantos anos residiu.

Acontece que serei centro do já tradicional almoço do Colóquio da Engenharia.

No qual serão reverenciados os companheiros partintes Lauro Vinhas e Paulo Bandeira, que nunca faltaram, saudosistizados por Victor Frota Pinto e Raul Barroso.

Enquanto o protagonista usará de duas palavras sobre Vicente Fialho, que abrilhantou pelo menos uma vez, comparecendo ao território Dias Branco do Aquiraz.

O repasto começou no Ideal e depois sentou praça no Gran Marquise.

Daí se contar, quase sempre, com a presença de Zecarlos Pontes, que por sinal é engenheiro.

SANGUE & AFIM

Totonho Laprovítera seguiu ontem para São Paulo.

Objetivo plural, pois aniversários da filha e do genro, Joana e Rafael Urênio, que moram lá.

PARTICIPAÇÃO

Marcando a folhinha na data, Adísia Sá, por mim batizada, com justeza, de A Pequena Notável.

Foi ela quem bateu minha primeira coluna, na gloriosa Gazeta de 1955, que deu até uma Miss Brasil.

IMPAGÁVEL

De compromisso hoje com seu calendário pessoal, Ernani Viana.

A quem devo favorzão que jamais poderei quitar, até mesmo porque o Rancho Alegre não existe mais.

FITAS DE MÁQUINA

Nataliciante desta quinta, Manoela Bacelar .... Hélio Leitão, ex-presidente da OAB, encomendando no Don Pepe paellas domiciliares .... Marcus Lage casando seu carneiro do Ordones com um rouge francês.

BON MOT