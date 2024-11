A punição para jogador expulso

Foto: SAMUEL SETÚBAL/O POVO; Lucas Emanuel/FCF Lucero e Barceló no Clássico-Rei cearense

Jogador expulso é salário rebaixado pelo clube (visando ao futuro próximo de Fortaleza e Ceará no Brasileirão).

Tem atleta que quando posto fora de campo por indisciplina sai como que insinuando pose de herói.

Na verdade, não passa de um irresponsável, que não dá a mínima para o clube, para os companheiros e para a torcida.

Tem-se que contratar um psiquiatra, para meter na cabeça deles que jamais um mediador voltou atrás de uma marcação por ser assediado.

Recentemente, tremi em meu dormitório, quando vi metade do time tricolor partindo pra cima do juiz.

Recomendação de quem entende do ramo: Treinador não deve se meter, o próprio presidente do clube é quem deve aplicar punição merecida.

AFEIÇÃO NATALÍCIA

Meio-dia pra frente, hoje, na Barão de Studart, almoço de duas velas.

Pois, fazendo anos, presidente da Federação, Ricardo Cavalcante, e seu tesoureiro, Edgar Gadelha.

CÂMBIO

Tendo ao lado amiga Ecilda Girão, Wilma Patrício transferiu Quarta-feira Santa da praia pro sertão.

Sendo recebidas pelos irmãos Ordones e Zequinha Pereira, na Azevedo Bolão.

HOMENAGEM PÓSTUMA

Norma do Ceará aniversaria hoje, e amanhã termina de festejar em Aurora.

Presente, com filhos, ao batismo da casa do chefe da estação, que passa a se chamar Ruy do Ceará.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 8 de novembro: Walter O'Grady Cabral, que tem lugar assegurado na lista por vir dos Jovens Fidalgos .... Érika Girão, neta afim do meu saudoso amigo Jonas Carlos .... Aluísio Cruz, cardiologista .... Isabela Ney Gurjão, mulher do Pipo, restauranteur .... Marcos Castro.

BON MOT

"As nossas paixões não aceleram nem moderam o passo do tempo" Machado de Assis