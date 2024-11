Leituras programadas

Foto: joão filho tavares Totonho Laprovitera e Ricardo Cavalcante

Recebemos, em estocadas mais ou menos recentes, alguns já ocupando, fazendo bom tempo, minha prateleira principal, olhando para as dunas do sul.

Biografia de Zózimo Barrozo do Amaral, por Joaquim Ferreira dos Santos (Enquanto Houver Champanhe, Há Esperança).

Vaudeville, de Ricardo Amaral, que foi Rei da Noite no eixo Rio-São Paulo, e encontrei em Nova York, inaugurando sua boate americana.

Majestoso de Totonho Laprovítera, Colecionando Amigos, segundo prefaciadora Aíla Sampaio, "uma iconografia com valores de vida".

De Edmílson Caminha, Greta Garbo, Quem Diria, Não Morreu em Araxá, em que o autor cita, pelo menos cinco vezes, O POVO, o Jornal das Multidões.

Djacir Figueiredo, um Pioneiro da Neurocirurgia no Ceará e no Nordeste, que inclusive presidiu Academia de Medicina.

Foto: acervo pessoal Vilar Neto e sua mulher Ingrid, ambos médicos e morantes em São Paulo, festejam aqui natalício dele, amanhã, sob batuta dos pais, Ivanilde e Álvaro Andrade

BATISMO LEGAL

Na nota sobre a mesa mista no Ordones-Bolão.

Em vez de coronel Theóphilo, leia-se Brasil.

SABENDO AINDA MAIS

Quem está de volta de São Paulo é o dr José Maria Bonfim.

Que ali participou do Congresso de Cardiogeriatria.

BISANDO

A Sociedade dos Amigos e do Vinho poderá repetir ano passado.

Prestigiando o confra de sexta 29 no Ugarte cumbucano.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 9 de novembro: Clarice Carneiro, nora do desembargador José Cláudio .... Aglaia Gaspar, do gabinete-mor da Marquise .... Jorge Pinheiro, do grupo tocador do Hapvida .... Maria José Vasconcelos, mulher do brasiliense Geraldo .... Alexandre Accioly, filho do presidente que direcionou o Náutico rumo mar ao norte .... Letícia Studart.

BON MOT

"UMA PALAVRA VALE UMA MOEDA; O SILÊNCIO VALE DUAS" Talmud