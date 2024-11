De sabedoria, ciência e provérbio

Foto: Reprodução Carl Jung

.

De Tiago Brunet (maioria): A única maneira de ganhar uma discussão é evitá-la (Dale Carnegie).

Quando o assunto é conflito familiar, o tempo é um analgésico para as dores.

Eu não sou o que me aconteceu; eu sou o que escolhi me tornar (Carl Jung).

Se alguém não tem cuidado dos seus e, especialmente, da própria casa, terá negado a fé e consegue ser ainda pior do que o descrente.

Ninguém quer lidar com a dor, porém, se a agulha com o remédio não entrar no braço, a cura não chega.

Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens.

Foto: acervo pessoal Flávia e Carlos Castelo ladeando Maninho Brígido. (By Evando)

NOEL SOLITÁRIO

José Maria Bonfim embarcando para Guanacés, partida dos excelentes Dias Branco.

Que anualmente distribuía com saudoso Arimatéia Santos, e, agora, sozinho, com crianças na escola.

VOZ DA ALA

Quarta, Salão Macambira, do Ideal, terá de protagonista Ângela Barros Leal.

Falando, a convite de Regine Limaverde, presidente da Academia de Letras e Artes do Nordeste, sob o tema O Ceará em Letras Femininas.

DE BEM

Chegada do padre Maurício na missa dominical das cinco na Matriz da Tabuba soa como festa.

Pois ele entra sorrindo.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 11 de novembro: Marília Patrício, natalense do melhor .... Cristiane Marques, onguista Sorriso Colgate .... Dudu Melo, advogado .... Márcia Farias, que foi cumbucana.

BON MOT