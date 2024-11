Colóquio de engenheiros

Foto: acervo pessoal No Colóquio da Construção, presidente da Academia de Engenharia, Flávio Barreto, e o tesoureiro Roberto Sérgio Ferreira

Colóquio da Engenharia deu ainda mais ibope na sexta passada, só de imortais, tinha dez.

Presidente Flávio Barreto, Roberto Ferreira, César Ary, Tales Sá Cavalcante.

Fora a bancada Marista, Vicente Vieira, que só tirava nota dez, Luiz Ary Romcy, que trouxe o filho Tiago, e Lyttelton Fortes, do Piauí.

O dono da casa, Zecarlos Pontes, que é Benemérito, e Frota Pinto, que saudou partinte Lauro Vinhas, sucedido por Luiz Marques na cadeira número um.

Civis, quer dizer, que não formam na ACE, Paulinho Cruz, Wandocir Romero, Alex Tavares, Joaquim Guedes e Raul Barroso, que fez a ausência de Paulo Bandeira.

Restando o Degas Aqui, que, incumbido de situar Vicente Fialho, contou uma vez mais a história da meia, para risada geral.

BOA PRAÇA

Prevista para reaparecer na Quarta Santa, Ilenir Jacob.

Sempre recebida com as melhores vindas.

SUCULÊNCIA

Maître Chaves caprichou para o pessoal da Engenharia, abrindo com Camarões ao Molho Rosa.

A seguir, Duo de Pescada com Salmão, finalizando com Tornedor de Filé Mignon, e de sobremesa, Entremet de Chocolate, levando crocantes de amêndoas e calda de frutas.

PIA

Após batizar duas óticas, Amparo e Amplitude.

Chegou a vez da pizzaria da Sargento Hermínio, que passa a se chamar, se na lenha, Labareda.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 13 de novembro: Annie Benevides, única varoa da magnífica união infelizmente partinte, Luiz Carlos Aguiar-Ivone .... Eveline Fujita, nora do Capitão .... Paulo O'Grady, um dos que primeiro me estenderam a mão .... Danila Freire, mulher do Heitor, que foi deputado federal .... Magno Nogueira, gerado pelo saudoso Etevaldo com Marly .... Vivian Benevides .... Luiz Melo Lima.

BON MOT