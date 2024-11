Foto: Divulgação / Editora Aboio Capa do livro O Bicho

Em São Paulo, foi recentemente lançado mais um livro de Henrique Lederman Barreto, filho de Marcelo e neto de Humberto Esmeraldo.

Pela Editora Aboio, por sinal, tocada por um cearense, Leopoldo Cavalcanti, sob o título de O Bicho.

Versando sobre a perseguição, violência e hostilidade, facetas de uma monstruosidade histórica.

Em uma sociedade que, real ou imaginária, desafia a sanidade de seus componentes.

Fora do tema central, devo acrescentar que o porta-voz de Geisel foi quem me proporcionou entrevistar o ex-presidente, que, mesmo gripado, fez questão de descer Teresópolis só para me atender.

E encerrou o papo declarando: A democracia não é o melhor regime, mais que isso, é o único.

PAUSA FINAL

Ricardo Cavalcante decretou recesso na Federação

das Indústrias.

Até cinco de janeiro, quando a Barão de Studart reabrirá.

FOGO

Estou esperançoso que a pizzaria da Sargento Hermínio, de boa fachada, use lenha.

Para fazer jus ao nome Labareda.

PLENO

Com os livros que me ensejou no Colóquio da Construção, acho que estou completo, quanto a Vicente Vieira.

Haicais & Outros Mais, Espelho Meu, Divagações, Volta ao Mundo em 80 Anos e Poemas & Digressões.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 15 de novembro: Tereza Ximenes, varoa exclusiva de VT e dona Luíza .... Eduardo Gurgel Filho .... Júlia Gurjão, filha de Beatriz que herdou o nome da mãe do Chico .... Dr Leônidas Azevedo, genro do saudoso Januário.

