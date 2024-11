Láurea para Ivens Dias Branco Júnior

Foto: JoaoFilho Tavares Morgana e Ivens Dias Junior

.

Quem vai ser laureado com o Troféu do Ano 2024 é o Ivens Dias Branco Júnior.

Outorgado pela Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, presidida pelo Reginaldo Vasconcelos.

Acontecerá no Palácio da Luz, às dezenove horas de quatro de dezembro.

Quem vai lhe entregar é sua irmã Graça, que receberá o diploma correspondente do empresário e consultor empresarial Antenor Barros Leal.

Advogado, economista e administrador de empresa, além de primeiro presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Trigo.

Que virá especialmente do Rio para a solenidade do número um da Rua do Rosário.

DEPOIS

Adiada para terça, festa natalícia do Régis Frota.

Local mantido, salão de festas da Rua da Paz, 220.

DE HOJE PARA AMANHÃ

Aguardado na cidade, Roland Schmit, cônsul de Luxemburgo na orla.

Onezinda não virá, permanecendo na Europa com encantadora Julie.

FIM & COMEÇO

Título excelente para o livro de Humberto Mendonça, Brasil, Apesar de Tudo.

Que teve lança adiado da primeira de dezembro para a primeira de janeiro.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 16 de novembro: Raul Carneiro, caçula nominado de meu amigo que, já faz muito, partiu .... Marfisa Ximenes, do desembargador Fernando .... Heitor Ribeiro, genro dos insuperáveis, cada qual em seu metiê, Haroldo e Heloysa Juaçaba .... Osmundo Pontes Filho .... Marilene (Leninha) Wanderley, mulher do Pedro .... Agademir Macieira.

BON MOT