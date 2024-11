Chiquinho para uso interno & externo

Foto: acervo pessoal CHICO, simplesmente

Nós precisamos fazer um ambiente para os nossos netos, porque, só assim, traremos os nossos filhos

Chiquinho Aragão concedeu entrevista ao Notícias Ideal, com a qual achamos pertinente ocupar este espaço justificadamente dominical:

Qual foi a turma dos primeiros tempos?

--- Walter, Renato, Marcelo, Marcílio.

Quem é mais raiz, você ou o Osler Machado?

--- O Osler é um irmãozinho que eu tenho de coração. Aliás, seu pai entrou no clube antes do meu.

E como é que foi a juventude do Chiquinho?

--- Diretamente ligada ao Ideal Clube, inclusive porque eu vim morar logo acima, na Barão de Studart.

O que falar de seu amigo-irmão Totonho Laprovítera?

--- É uma cruz pesada que eu carrego. A minha mãe e a mãe dele eram grandes amigas. O Totonho é caçula de cinco filhos, e eu, de sete. Esse ponto não pode ser esquecido, para justificar a benquerença que nos uniu.

É verdade que você estava aprontando muito, daí seu pai lhe haver mandado para os States?

--- Aprontando leve, foi só um banho de piscina, movido a rum, realizado depois das dez da noite, que era proibido, valendo, então, um pito feroz do presidente Evandro Ayres, que inclusive era nosso vizinho.

E que tal a experiência nos Estados Unidos?

--- Partindo do princípio de que eu estava muito acomodado com a turma, me foi muito útil, até mesmo porque aumentei meu inglês, que no começo só eram quatro frases que levei daqui, aprendidas com a professora Zilma Duarte.

E como é até hoje sua convivência no Ideal?

--- Vou completar 68 anos de sócio, usufruindo da ação que o pai me transferiu. Não perco a feijoada dos sábados, porém, algumas vezes baixo durante a semana, trazendo minhas netas. Eu amo estar no clube.

Como é o Chiquinho em família?

--- Casado com Cristina Ferreira Leal há 41 anos, aí eu tive a Carolina, que me deu duas netas, Valentina e Catarina, a mais velha, tem doze anos, e o Daniel me proporcionou a Giovana e o Henrique, que eu apelidei de Chiquinho Neto. Converso muito com meus filhos, e eles trabalham comigo, sou bem resolvido, sou feliz da vida.

Sua formação profissional?

--- Fiz o vestibular pra Engenharia e Administração, só Engenharia eu não concluí, pois abri uma construtora e então o curso me desmotivou.

Para finalizar, se fosse resumir você mesmo, o que daria?

--- Tinha tudo para dar errado, porém, acho que deram certo os conselhos que eu recebi de todos.