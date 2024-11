A final Brasil X Uruguai, 70 anos depois

Às portas de ingressarmos no septuagésimo aniversário da realização da Copa do Mundo no Brasil.

É mister fazer aflorar a realidade do prélio final Brasil x Uruguai, que sagrou campeão o país do Plata.

Que envolveu, no primeiro tempo, o chute de Miguez na trave e o estreante Moran perdendo gol estando sozinho diante de Barbosa.

Na realidade, se justiça tivesse sido feita, os celestes teriam terminado o primeiro tempo com dois tentos de vantagem.

Aliás, no único ponto brasileiro, no início da segunda fase, o bandeirinha teria levantado o bastão, assinalando o impedimento de Friaça, que o juiz não marcou.

E tem mais, o Uruguai tinha melhor time que o Brasil, seis craques contra cinco, tirante os goleiros, e título obtido foi justo.

UM & DOIS

Vinte e oito de novembro, lança do disco de Pedro Gurjão, no auditório do BS Design.

Incluindo uma parceria com pioneiro da publicidade Heitor Costa Lima, Simplesmente Maria.

PRO LADO DO AMIGO

Mincharia partiu na hora.

Pois, se espera, iria enfrentar a partida de Janius Soares, da Banda do Periquito.

REMANDO CONTRA

Consta que a melhor sopa de peixe da cidade não dá pro mar.

Pois, no sertão, na Bezerra de Menezes.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 18 de novembro: Henrique Daniel Carvalho, primogênito da Estalagem Dois Sertões .... Nestor Chaves, sobrinho favorito da delegada Margarida Borges, que só prende por amor .... Aloísio Carvalho .... Adriana Tomaz .... Geraldo Teixeira, filho de quem foi colunista social por um tempo .... Laura Braun Teixeira .... Luciano Pamplona, que divide com Nereu Aguiar a primazia da pimenta .... Valdenir Marcelo .... José Geraldo Vasconcelos, cabeça chata de Brasília.