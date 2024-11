Matemática do Brasileirão

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Torcida do Fortaleza se aproxima de marca de um milhão em jogos do clube na temporada de 2024

Penúltima Hora: Antonte, arautos do Brasileirão proclamavam que o Botafogo, liderando, botava quatro pontos sobre o Palmeiras.

Que o Palmeiras, vice, punha apenas um ponto sobre o Fortaleza, terceiro.

Que o Tricolor de Aço Inoxidável levava quatro pontos à frente de Flamengo e Internacional, ambos com 60 menos um.

Que o Rubro-Negro e o Colorado, empatados com 59, passam dois pontos sobre o São Paulo.

Ganham por dez do Cruzeiro, que não é mais aquele de Tostão, Piazza e Dirceu Lopes.

Que ultrapassa outro mineiro, o Galo, com vantagem de cinco.

Foto: acervo pessoal No Gran Marquise, Colóquio da Engenharia, Raul Barroso e Victor Frota Pinto, que saudaram, respectivamente

ZEBRA

Fui bater na Labareda.

Pra ter a desventura de saber que a pizzaria da Sargento Hermínio não usa lenha na pizza.

A OUTRA LÍNGUA

Versada em catalão, dedicatória que me elaborou Luciano Maia.

No livro de sonetos Dunas, bom até na arrumação.

COLUNA DO MEIO

A pedidos, declino uma das últimas criações do meu laboratório praiano.

Trata-se, no caso, de banquista, para designar quem não é bancário nem banqueiro.

FITAS DE MÁQUINA

No Santa Grelha, festejando filha nataliciante Cristina Cortez, procuradora federal, Humberto Mendonça .... No Fornetto, empresário icaraiano José Adamar, com sua mulher Sheila Ferreira .... Ricardo Studart à testa de mesa gigante no Don Pepe.

BON MOT