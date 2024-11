Para Régis Frota

Foto: ARQUIVO PESSOAL Régis Frota e Aurila foram abraçar Lúcio

Merecem ser citados, enquanto o espaço permite, os presentes ao natalício do Régis Frota.

Pois foi de cinema, servidos do bom e do melhor, pela Aurila: Narcélio Miranda, Renato Juventude, Paulo Porto.

Genivaldo Melo, Zezinho Rebouças, Thomaz Pompeu, Jesus Cintra, dr Nairo Cavalcante e filho nominado.

Osmídio Holanda, Francisco Maia, Sérgio Luiz, Mauro Botelho, Eliezer (Liliu) Arruda, que foi prefeito de Granja.

Estes compunham a bancada civil, pois vieram sete irmãos, Cid, Célio, Marcos Lúcio, Ney, Geísa, Divone e Lucília.

E da interfamília, Arthur e Sarah, pois Sarissa não teve condições de largar o Chile, onde mora.

Foto: acervo pessoal Consulesa de Luxemburgo, Onezinda Schmit, e sua irmã Soraia, na sede do consulado, aos pés das dunas. (By Evando)

RITO CRISTÃO

Luciene Beviláqua aniversaria domingo.

E festeja hoje, no Ideal, com afeto das amigas e água da torneira.

PRONTA-ENTREGA

Palácio da Luz sediará, noite de quatro de dezembro, a Academia Cearense de Literatura e Jornalismo.

Mister prestar justa reverência a Ivens Dias Branco Júnior, que receberá, via irmã Graça, o Troféu Cearense do Ano, e de Antenor Barros Leal, vindo especial do Rio, o diploma respectivo.

LONGE DAS ÁGUAS

A melhor sopa de peixe da cidade não enfrenta as ondas ribeirinhas, porque se localiza no sertão da Bezerra de Menezes.

E as letras anunciando são metálicas.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 22 de novembro: Bia Jucá, viúva do grandioso Régis .... Ana Virgínia Carneiro, que matrimoniou caçula da Turma do Líbano imorrível .... Gera Teixeira, que no passado teve lampejos de cronista social em jornal que não existe mais .... Fernanda Guilhon, nora de sogro formidável, além de meu irmão civil, Ernani.

BON MOT

"A boa coisa sobre o passado é que ele acabou" Richard Bandler