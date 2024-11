Memórias do Clube Líbano

Foto: acervo pessoal Luiz Ary Romcy levou filho Tiago para representar a nova geração no Colóquio da Construção

.

Dos Líbanos velhos, o que primeiro entrei foi o do casarão em meio da quadra entre Rui Barbosa e José Lourenço.

Agora, o que mais frequentei, foi o da Tibúrcio Cavalcante, pois morava na Dom Luís, apenas três ou quatro ruas acima.

Aí, ampliei meu relacionamento com as famílias da colônia, citadas por dr Parsifal, em seu apanhado sobre a migração libanesa pro Ceará.

Os Romcy (de Antônio e José), os Lazar (de Pedro e Zuzu), os Ary (de Xafy), os Gazzelli (de Chico).

Salomão (via dr Elias), os Safadi (que logo se transferiram para o Rio), os Hissa (do grande arquiteto Nasser, amigo pessoal).

Os Otoch (de José, Kalil e Nelson), os Rabay (de Lêda), os Bardawill (de Jean), os Jereissati (eu estava presente, quando o líder Carlos adquiriu um pacote de ações do clube), os Alan (de José Alberto William).

VÍTIMAS DA PRESSA

Rememorando aquela época punitiva, cheguei à conclusão de que não teriam perdido seus direitos.

José Martins Rodrigues, Adahil Barreto e Moysés Pimentel.

SINE QUA

Prefeito Vítor Valim fez Cumbuco crescer.

E novos locais de pasto surgiram, menos pra mim, face alergia à lactose, pimenta-do-reino e carne crua.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 23 de novembro: João Dummar Neto, que atendendo uma ideia do Nazareno Albuquerque, se tornou meu patrão em rádio .... Desembargador Fernando Ximenes, que encontrei em Barcelona com a mulher, e tive o prazer de mostrar dois dos meus lugares favoritos, o restô Quatro Rodas e o Bar Boadas .... Maria das Graças Fonteles, que foi primeira-dama da Universidade Estadual .... Gervásio Pegado, filho nominado do grandioso pai, a quem servi no Lojistas do Santa Lúcia .... Ticiana Parente, filha do Afrânio restauranteur .... Álvaro Carvalho, que forma na esplêndida Família Jangada Clube.

BON MOT

"Se na terra existe algum inferno, este certamente se encontra no coração de um homem melancólico" R. Burton