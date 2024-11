Foto: acervo pessoal Última sexta de novembro, amigos de primeira, Humberto (Meninão) Camurça e Carlos Juaçaba, discípulo de Pitanguy

Sêneca proclamou: A raiva é um combustível ruim, se bem-sucedida, nada mais arrogante.

Se frustrada, nada mais insano, pois ela não é forçada a recuar pelo cansaço, mesmo na derrota.

Como os estoicos disseram, muitas vezes ficar com raiva, quase nunca resolve as coisas, em geral, as torna piores.

Ficamos perturbados, então a outra pessoa também fica, enquanto a solução do problema permanece distante.

Muitas pessoas bem-sucedidas vão lhe dizer que a raiva é arma poderosa na vida.

"O desejo de provar que todos estão errados" ou "esfregar isso na cara deles", o fato de ser rejeitado motivou muitos a trilhar o próprio caminho.

O CABO PRIMITIVO

O dia ia sumindo, no entardecer da Praia do Peró, em Cabo Frio.

Aí, chegava alguém desconhecido que, alegremente, comunicava: Hoje é na casa 17. E lá íamos nós, eu e minha patota.

EXEMPLO REAL

Quando eu morava em Fortaleza, não falhava o cartão da Família Imperial, quer dizer, os Orleans e Bragança.

Boas Festas de Natal e Feliz Ano Novo!, dizia assim.

BASTA!

Pôr sal na ostra é redundante.

Pois esse fruto do mar já traz consigo todo sal permitido.

RONDA DOS NATAIS

BON MOT

"Eu não tenho ídolos. Tenho admiração por trabalho, dedicação e competência." (Ayrton Senna)