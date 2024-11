Sério, equipe e o Ceará na Primeira Divisão

Foto: Divulgação Sergio Ponte, jornalista

Coube ao Sérgio Ponte, nosso companheiro de O POVO-CBN, carimbar a volta do Ceará à Primeira Divisão.

Quando, nos comentários de fechamento, proclamou que não importa não ter dado para ganhar do Guarani.

Aliás, ele está também de parabéns, pela eficiência de sua tropa, Alexandre Oliveira, Horácio, Miguel, Luê e Thiago Minhoca.

Que me mantiveram afincado durante todo o desenrolar deste Brasileirão, que acabou por fazer justiça à fiel plateia de Porangabuçu.

Que encheu as arquibancadas do Bugre da Princesa, que por sinal teve digno comportamento em campo.

E os selecionados patrocinadores, que incluíram suas mensagens na gloriosa jornada alvinegra.

Nataliciante Lêda Maria, festejada pelas Azuis de Wilma Patrício

ALMOÇARADO

E não se pode nomear diferente o que vai acontecer sexta no Ugarte cumbucano.

Quando caravanas de afeto se deslocam, após o meio-dia.

PRECAUÇÃO

Estamos na época de desejar paz, porém, não muita paz.

Porque esta só se obtém no cemitério.

EM NOME DO PAI

Ivens Dias Branco Júnior, Cearense do Ano, ungido pela Academia de Literatura e Jornalismo.

Quando assumiu, na passagem do pai, solicitei ao padre Henrique, vigário da Tabuba, que lhe ministrasse uma bênção, o que foi, imediatamente, consignada.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 26 de novembro: Mirian Almada, viúva do inesquecível Zenilo .... Mônica Gentil, última do Joãozinho .... Paula Valente, mulher do Acrísio, filho da Vera, filha do Acrísio .... Márcia Pinheiro, que esposou o caçula do Rancho Alegre .... Tereza Vasconcelos Arruda, que fez parte do grupo da Base de Santa Cruz, regido pelo marido Vicente.

BON MOT

"EM CADA MINUTO DE TRISTEZA, VOCÊ PERDE 60 SEGUNDOS DE ALEGRIA" Autor desconhecido