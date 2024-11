Foto: 2511-lucio Superalmoçante no Ugarte, timoneiro Edilmo Cunha e protagonista central e criador. (By Evando)

Hoje é Sexta Maior para os marmanjos, pois acontece o almoço do Ugarte, que é minha obra-prima da criação.

Quando os amigos se deslocam para o Cumbuco trazendo, acima de tudo, os corações enternecidos.

A tradição é cada vez maior, pois nasceu ainda quando eu morava no derrubado Iracema Plaza, de tantos encantamentos.

São recebidos com repasto renomeado do chef Astro e os doces de todo tipo manietados pelo desembargador Zezé Câmara.

As tentadoras prateleiras da Embaixada do Altino Farias, em guerra permanente com o líquido escocês de doze e oito.

Quer dizer, as águas vão rolar, e quanto ao resto, bem, depois ele conta, logo abaixo, e depois.

SPEAKER

Edilmo Cunha manteve a anunciação do Joseoly Moreira.

Por sinal que, um dos melhores caracteres da comunicação.

COBERTURA

A Coordenação providenciou armação de toldos.

Face rumores do aumento do fluxo comparecente.

PEITO VARONIL

E a Medalha Dr José Pompeu, estreada ano passado com dr Sálvio Pinto.

Será repisada com igual dignidade.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 28 de novembro: Marcelo Rocha, genro dos meus compadres, que partiram adoráveis como sempre, Lidinha e José Raimundo .... Eneida Castro Correia, mulher do Álvaro .... Bill Farias, que usufruiu os dois lados cumbucanos, leste e oeste .... Cláudio Albuquerque, cujo pai, Tonho, me abriu a Aba Film, decisiva para mim, no começo definitivo.

BON MOT