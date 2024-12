LÚCIO BRASILEIRO

Foto: acervo pessoal Íris Amaral e Mana Holanda ladeando Laíse Carvalho, testeira do Encontro Azul para Lêda Maria

Quando Tarso de Castro morreu, o fabuloso Otto de Lara Resende assim se manifestou em sua coluna da Folha de S. Paulo:

Ele tinha um pacto de felicidade com a vida, pouco importando que a vida não cumprisse a sua parte.

Eu interpelava os astros: De quem foge Tarso de Castro? Que persegue Tarso de Castro? Ele só fazia rir.

E o riso apagava do rosto o vinco das noites boêmias. A vida jogada fora. Num gesto de desdém e de rebeldia.

Agora, pergunto: Mas onde está a vida daqueles que a depositaram na poupança? Na vertigem com que vivia, no seu furor, havia, sim, um sinal de maldição.

Sua morte nos punge como remorso. Tantas imposturas! Tantos vencedores! Adeus, Tarso!

DESOVA

Zizinho, um dos maiores pelés do futebol brasileiro, a quem tive o prazer de receber tanto no Cumbuco, como no Horizonte Novo.

Estava entre os perdedores do Mundial do Maracanã, e assim explicava a derrota para o Uruguai: Eles tinham melhor time.

GRUDADO

Pela primeira vez, em 40 anos, voltei vizinho ao sudoeste, na Rua dos Coqueiros.

Obra a ser iniciada, bem defronte ao Clube da Polícia Federal.

PRA CIMA

Cumbuco vai ter pista para helicóptero.

Coisa particular.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 2 de dezembro: Jovina Albuquerque, mulher de Nazareno, que forma comigo a dupla decana de O POVO-CBN .... Mônica Goiana, pernambucana do bolo Sousa Leão .... Antenor Barros Leal, correspondente carioca da Ong Sorriso Colgate, tocada por mim, atendendo mais de quinhentas crianças .... Raquel Guimarães, nascida Mourão, mulher do Erick, de O POVO.