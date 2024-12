Contra no Ugarte

Foto: acervo pessoal O Cearense do Ano, Ivens Dias Branco Júnior, com mulher Morgana, pai e o trio da geração Pimentel (foto pouco antes do sênior partir)

Confra da Unidos: Banda Mel ocupou o local de sempre, ao leste, e contou, para gáudio geral, com articulador Kalu Neto Brandão.

Quem também foi recebido com carinho e afeto foi o Abelardo Roriz... Correspondente carioca, Antenor Barros Leal fez coro.

Tales Sá Cavalcante, bifacetário, prazer em vir, e nós, em tê-lo conosco.

Sebastião Arraes manteve sua cadeira efetiva, ao leste, onde sempre encontra amigos dispostos a ouvi-lo.

Infalível Marcus Medeiros me comunicou jubileu da mãe, Lúcia, que forma com Maurício uma das uniões mais dignas do nome.

Roberto Pessoa, pois não faz mal trocar, vezinha, calor de Maracanaú pelo ar marinho, bem como assumir papo da cabeceira.

JALECOS EM PROFUSÃO

Primeiro agraciado do diploma Dr. Pompeu Vasconcelos, imortal da Medicina dr. Sálvio Pinto prestigiou colega Lúcio Alcântara, segundo a receber.

Baixaram também no Ugarte, Álvaro Andrade, Carlos Juaçaba e Leopoldo Vasconcelos, que trouxe o filho quinem, Eduardo.

BISANTES BEM-VINDOS

Sociedade dos Amigos do Vinho ocupou, da última vez, a ala oeste, sob o comando de Weiber Xavier.

Que falou por todos, e ainda passou ao dono da casa um cartão remerciado e saudativo.

CRATENSE

Quem gostou, e por isso voltou, foi Humberto Mendonça.

Que carrega consigo o dom da agradabilidade, e sempre festejado.

FITAS DE MÁQUINA

Marcando a folhinha na data, Artur Cavalcante, primogênito do meu irmão civil .... Lana e Carlos Petrone comandando mesa de almoço no Don Pepe .... Geraldo Luciano e sua nova mulher, no jantar pequeno-grande de Maria Vital.

