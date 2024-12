A homenagem a Ivens Dias Branco

Foto: Clecio Albuquerque Empresário Ivens Junior recebeu a homenagem póstuma ao seu pai Ivens Dias Branco, agradecendo emocionado

.

Após passar pelo competentíssimo crivo do dr Jório Câmara, em Boghos, e dr Giovanno, da Constelação Escossial.

Tomei a rota do Palácio da Luz, onde fui primeiro a chegar, batendo até mesmo o anfitrião, Reginaldo Vasconcelos.

Presidente da Academia de Literatura e Jornalismo, que foi o segundo, e Maximiano Chaves, da família do Barão de Camocim, com sua mulher, como terceiros.

Aliás, tive a chance de receber o homenageado, Ivens Dias Branco, que se fazia acompanhar do filho, Ivens Neto, enquanto na mesa capital, Graça representava a filiação do pai.

Ex-Quase-Tudo Lúcio Alcântara usou da palavra, se valendo da habitual performance discursativa.

Deu pra perceber, logo de saída, que tudo iria funcionar sobre carretéis, e como o tempo do verbo, da forma mais que perfeita.

Foto: acervo pessoal Maria Vital e seus convidados em primeira mão, Débora e João Luiz Nogueira Matias

QUASE SEMPRE

Rei da Pimenta, Nereu Aguiar, reapareceu no almoço da Unidos do Natal, do qual difícil faltar.

Por sinal, que é bisneto da matriarca Gentil, dona Melinha Frota, mãe de sua avó, Beliza Torquato.

MESÃO

No Mezzi, participei, por momentos, da seguinte roda em questão.

Lúcio Alcântara, Hélio Barros, Antenor Barros Leal e Fernando César Mesquita, sob justo comando de Edilmo Cunha.

ELA MESMA

Passo por loja batizada Dietrich.

Evocando a inesquecível Marlene de O Anjo Azul.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 6 de dezembro: José Waldo Cabral, filho de quem se tornou mais amado por nos dar o gelo .... Alessandra Arraes, mulher do meu irmão civil Erivaldo .... Osvaldo Carioca, médico de fora, que se estabeleceu aqui .... Daisy Albuquerque, neta de Mirtil Meyer, um dos Doze das Damas .... Marcus Araruna, irmão mais novo do cacique cumbucano .... Marília Marques, além de Studart ....Paula Brasil, nora da dra Vanda Tahim, que não perdia um sábado no Ugarte.

BON MOT