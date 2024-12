Mais que máxima, sabedoria!

Foto: Divulgação/Semace Semace devolve à natureza animais apreendidos em fiscalizações ou entregues voluntariamente ao órgão

De Sêneca: Então, por que estamos ofendidos? Por que nos queixamos? É para isso que estamos aqui.

Ninguém disse que a vida era fácil. Ninguém, por ventura, disse que ela seria justa.

Não se esqueça, porém, de que você veio de uma linhagem longa e ininterrupta e ancestrais que sobreviveram a inimagináveis adversidades.

Dificuldades e lutas são genes do sangue deles que correm pelo seu corpo agora mesmo.

Sem eles, você não estaria aqui, é herdeiro de uma tradição impressionante - e como sua cria viável, é capaz daquilo de que eles foram capazes.

Você foi feito para isso, gerado para isso, que é algo para se ter em mente, se as coisas ficarem difíceis.

Foto: acervo pessoal Wilma Patrício e Silvana Bezerra, viúva Adauto. (By Evando)

AULA DE MINUTO

Para lágrima, nem lenço, nem guardanapo.

Lágrima se enxuga com o dorso da mão.

APERTO A EVITAR

Outra da minha intervenção em O POVO-CBN.

Não se aperta mão de médico no consultório, a não ser que ele a estenda para tal.

CASA BEM

Para acompanhar a sopa, vale o vinho de Xerez.

Que seja branco e seco.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 9 de dezembro: André Filipe Dummar, sobrinho-neto da saudosa Albanisa Sarasate, que foi quem me colocou pra dentro de O POVO, na primeira vez, faz 63 .... Hipólito Monte, que regressou de Portugal para instalar superclínica no torrão, ao qual já havia dado Monte Klinikum .... Daniela Gentil, que, ao que tudo indica, continua in love com Murilo Aguiar, filho do meu incomensurável irmão civil Adrísio Barbosa .... Juvêncio Câmara .... Pedro Wanderley, irmão do Lavanery da Apiguana.

BON MOT

"Transforme as pedras que você tropeça nas pedras de sua escada

" Sócrates