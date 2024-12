Otimismo, esperança e fé renovada no ano novo

Foto: ARQUIVO PESSOAL Consuelo Dias Branco

Da adorável Consuelo Dias Branco, que, entre outras vantagens, foi amiga maior de Beatriz Philomeno, nos últimos tempos da grande senhora:

Que o novo ano chegue como uma oportunidade de olharmos para o futuro.

Com otimismo, esperança e fé renovada, a seguir, insere seus votos com a costumeira sinceridade.

Desejamos que o espírito de harmonia, união e paz, tão presentes nesse momento natalino.

Se estenda no decorrer de todo o ano, concluindo com mensagem de otimismo.

Trazendo aos corações a certeza de que podemos, juntos, construir um mundo cada vez melhor.

Foto: acervo pessoal Aristófanes Canamary e João Cateb, formando na Sociedade Amigos do Vinho, que prestigiou pomposo confra da Unidos do Natal

TIO SAM

Nova York na próxima rota de Waldir Xavier.

Sobrinho da inesquecível colega Neide Maia, legenda da comunicação radiofônica.

LOTAÇÃO

Aristófanes e Vânia Canamary saíram de casa em direção ao Palácio da Luz, para abraçar O Cearense do Ano, Ivens Dias Branco.

Porém, tiveram que voltar sem, com o salão completamente tomado.

FÉ NA ALTURA

Grupo professador de Nossa Senhora de Guadalupe, em boa parte, subiu Guaramiranga.

Onde Pedrinho e Solange Philomeno programaram novena na saudação à religiosa que apareceu na colina de Tepeyac.

FITAS DE MÁQUINA

Totonho Laprovítera e Chiquinho Aragão entre os que baixaram na Taquara, arrabalde do Maracanaú do Roberto Pessoa .... No Jangada Clube, dr Murilo Amaral leu com avidez texto sobre derrubado Iracema Plaza, me fazendo de protagonista, que fui por mais de um quarto de século .... No Ideal, Fernando Esteves, atual presidente, e ex Amarílio Cavalcante.

BON MOT

"Se você está seguindo no rumo errado, lembre-se de que deus encheu a estrada de retornos" H. Jackson Brown