Mérito na Medicina

Foto: Reprodução Lúcio Alcântara

Primeiro agraciado com o diploma Dr Pompeu Vasconcelos foi o dr Sálvio Pinto.

E o segundo, também médico, Ex-Quase-Tudo Lúcio Alcântara, no final de novembro deste, em almoço esplendoroso.

Que foi saudado por Manoel Milfont, cheio de méritos para tal mister.

Pois forma na lista dos cinco pioneiros reais do Cumbuco.

Sendo plenamente justificado o apontamento, haja vista ter sido dos primeiros favorecidos com a chegada de Paulo Afonso à praia líder do oeste.

Feito que está no cerne do grande benefício, pois filho do governador Waldemar, que foi quem autorizou esse essencial rumo da fiação.

Foto: acervo pessoal Vestindo a camisa de minha biografia, recebendo entre Rosário e Luz, Cearense do Ano, Ivens Dias Branco, e o Neto, seu filho primogênito

TODOS EXS

Náutico se fez representar por luzidia comitiva no almoço confraternativo do Ugarte.

Meton Vasconcelos, Joaquim Guedes e Jardson Cruz.

CATÁLOGO

Aprígio Girão reapareceu no Jangada Clube, na quinta-feira, ostentando a denominação banquista, que lhe botei.

Aquele que não chega a banqueiro, porém, está muito acima de bancário.

MAU HÁBITO

Mulher nunca deveria mastigar, que é feio.

Sobretudo, se bonita.

FITAS DE MÁQUINA

No almoçarado do Ugarte, Antônio dos Santos proclamando que a garotada de Crateús perdeu natalinamente um grande doador, saudoso chanceler Airton Queiroz .... Marcus Lage jantando no Sol e Alegria, do Futuro, com Waldir Xavier .... Lúcio e Beatriz Alcântara se deslocaram pra Taquara, distrito de Maracanaú, mister inauguração da Rodovia Júlia Pessoa de Araújo, avó de Roberto.

BON MOT