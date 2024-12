Pé quente, além da pecha

Foto: FÁBIO LIMA Jogo Fortaleza vs Internacional pelo campeonato brasileiro, na Arena Castelão

Face dois rumos adversos tomados pelo Tricolor de Aço (já se vê, nem sempre), decidi tomar providência consolativa.

Que constituiu enviar farnéis dos fabulosos produtos M. Dias Branco.

Para cada um dos pontistas do Sérgio, e, naturalmente, para ele próprio.

Quais sejam, Alessandro Oliveira, Liê Góis, Horácio Neto, Tiago Minhoca e Miguel Júnior.

E tanto regulou, que sobrou para o pobre Internacional, tão necessitado, que perdeu de três.

Aliás, tenho a pecha de ser pé quente, que aceito prazerosamente, pois verdadeira.

APROVADO

Tales Sá Cavalcante reconduzido pra mais dois anos na presidência da Cearense de Letras.

Aclamado pelos 31 comparecentes ao Palácio da Luz.

MAL-TACHADA

Batizaram uma pizzaria do oeste de Pizzaria do Zé.

Só que, não é um nome apropriado para pizzaria, além do mais, Do Zé soa cacofônico.

CARIRI NA BARÃO

Djalma Pinto prefacia e Juarez Leitão apresenta, noite de 16 de janeiro, na Fiec.

Brasil, Apesar de Tudo, do cratense Humberto Mendonça.

FITAS DE MÁQUINA

Habituês do Don Pepe, dr Jorge Eldo e Amélia, desta vez, buscaram paellas da casa mister festejar neta nataliciante Sophia .... De compromisso hoje com seu calendário pessoal, Tequinho Cysne. Vicente Alencar, presença civil da confra natalina da Academia da Engenharia, ontem, no Ideal.

BON MOT



"A SIMPATIA É COMO O AMOR, UM SENTIMENTO QUE NÃO RACIOCINA" Olavo Bilac