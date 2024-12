Agir assim é mais que atitude

Foto: Reprodução Obra Paz e Amor, de José Guedes

Minutagem: Tenho programado no meu de O POVO-CBN que não se deseja muita paz a ninguém, que equivale a antecipar a morte.

Que não é pertinente dar a mão a quem, sentado à mesa de um restô, aguarda o prato.

Que, ouvindo o convidado elogiar a música, não implica que ele a queira mais alto.

Que, caminhando numa calçada, o lado da parede pertence à mulher e, o do passeio, ao marmanjo.

Que água de coco antes da refeição só vale quando o comensal está de regime, pois é indigesta.

Que donos da casa não perguntam se hóspede dormiu bem, face obviedade da questão.

Foto: acervo pessoal No Ugarte, dr Álvaro Andrade entre Bil Farias e Humberto (Meninão) Camurça, sócio-fundador do grupo

ANTONTE

Folhinha no Dia do Engenheiro, Flávio Barreto capitaneou almoço no Ideal.

Só que, face confra natalina da Academia, da qual presidente.

FRONDOSO

Sexta geração dos Quezado da Aurora dando nutricionista no Rio e economista aqui.

No caso, Isadora e Pedro, pimpolhos do primo Arthur de Castro.

INDICATIVO PRESENTE

Pude verificar in loco que a Taíba continua reinando no escargô.

Desde que seja do Volta ao Mundo.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 13 de dezembro: Aristófanes Canamary Júnior, da oftalmológica da Pontes Vieira .... Lúcia Medeiros, protagoniza, com Maurício, sólida união oriunda da Turma Volare do Ideal .... Eliseu Barros, a quem batizei Mister Réveillon .... Luiziana Esteves, que pena não ter mais lista das Dez! .... Lázaro Medeiros, há tempão, public-relations do Beach Park .... Marilac Caetano .... Denísio Pinheiro, porta-voz que Aurora legou ao Tasso .... Lídia Esteves, afim do clã da dona Albinha da Costa Barros .... Rafael Moreira.

BON MOT

"A GLÓRIA E O PRAZER, A VERGONHA E OS TORMENTOS, TUDO DEVE SER COMUM ENTRE DOIS AMANTES VERDADEIROS" Pierre Coneille