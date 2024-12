Foto: acervo pessoal Élcio Batista e a sra. Geraldo (Tatiana) Luciano, chez Vital (by Evando)

Epicteto, em Discursos: Veja se hoje você pode passar um dia sem culpar uma única pessoa ou um único fato.

Alguém confunde suas instruções, mas é problema seu, por esperar algo diferente.

Se alguém diz uma grosseria, a culpa é de sua sensibilidade, que interpretou desse modo o conceito emitido.

O que quer que seja, por pior que possa ser, veja se vai conseguir passar vinte e quatro horas atribuindo tudo à sua escolha racional.

Se não consegue fazer isso por um dia, veja se poderá fazê-lo por uma hora. Se não por uma hora, então por dez minutos.

Comece por onde for preciso, mesmo um minuto sem praticar o jogo.

RETOMADA

Após dois anos sem, voltou a circular revista da Academia da Engenharia.

Sob Flávio Barreto, agradável estreia no Colóquio da Construção.

LINHA DIRETA

Abro o jogo pra vocês, viagem adorável, primeiro, navio; segundo, trem.

E só em terceiro, avião, perdido no espaço.

E POR FALAR...

O Vitória Clube da TAP mudou de nome.

Chamando-se agora Mile&go.

SÁBADO & DOMINGO

Marcando a folhinha na data, Paulo Ricardo Siqueira, otorrino .... Lourdinha Rodrigues .... Amanhã: Tasso Jereissati, três vezes governador do Estado .... Regina Dias Branco, do alto escalão do Império do Aquiraz .... Ryan Falcão, do clã jalecado de Lorena e João .... Dra. Vanda Tahim, assídua dos jantares sabadinos do Ugarte, quando tinham ... Ricardo Valente Filho .... Louise Chaves .... Lilian Diógenes, toca Fertibaby com marido Daniel.

BON MOT

"O mais rico não é aquele que tem mais, mas aquele que precisa de menos." (Clarice Lispector)