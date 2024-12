Dos bons costumes

Foto: acervo pessoal Altino Farias, da Embaixada da Cachaça, e Zezé Câmara, Embaixador do Açúcar, sobremesa que emparelhou com o sal do chef Astro

Ao invés de piada, ponha sal na história que está contando.

Patrão nunca chega atrasado a um encontro, o empregado é que veio adiantado.

Paletó para o noivo, dois botões, e não três, e evite também o jaquetão.

Chegando atrasado ao teatro, dê as costas para o palco, e nunca praqueles que já estão sentados.

Não se beija a mão de uma dama no ônibus, na praia ou numa igreja.

MADRUGADOR

Impagável, o carneiro do chef Arlindo, no almoço do Ordones-Bolão.

Agora, tem um porém, sai para casa muito cedo, passando para o substituto.

PALHINHA

Laura Feijó cantou na Terça-feira em Prosa e Verso finale de Margarida e Vicente Alencar.

Afinal, trata-se, no caso, da mentora do Amantes da Boa Música.

DO MESMO PRELO

Do pessoal da LCR, onde, faz anos, imprimo o Sociedade Cearense, me manda um brinde.

FITAS DE MÁQUINA

De compromisso hoje com seu calendário pessoal, sra. Antônio (Ana) dos Santos, cujo pai, Jorge Furtado Leite, empata em mandatos de deputado federal com Paes de Andrade, oito .... Rosilene Bandeira recebe filha Ana Luíza, neto Gabriel e genro capitão Pedro Vasques, do Rio, pras festas em Icaraizinho, sobrando pros pais, Rubenilson e Marluce.

BON MOT

"Quando um homem ama verdadeiramente, é porque é a primeira vez que ama." (Oscar Wilde, Coleção Oto de Sá Cavalcante)