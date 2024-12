Carteado no Ideal

Foto: RAFAEL CAVALCANTE 14/04/2011 Fachada do Ideal Clube, localizado no bairro Meireles

Quando eu me acheguei à mesa oficial do Ideal, num baile de aniversário, presidente Aurélio Mota reclamou meu atraso.

É que eu estava no Cassino, o que valeu a indagação do governador Parsifal, que chegara antes.

E o Ideal tem cassino? Mandarei fechar imediatamente, e o Aurélio então explicou: Não pode, porque o jogo de cartas é permitido por lei federal, proibidos são a roleta e o dado.

Acontece, simplesmente, que dr Parsifal, que havia sido deputado federal, senador, ministro, não sabia.

Que quando presidente Dutra fechou os cassinos, Congresso Nacional votou que os jogos chamados científicos, que não implicavam apenas na sorte.

Tinham sido liberais, como até hoje continuam sendo em todo o Brasil, do Oiapoque ao Chuí.

Foto: acervo pessoal Estupenda mesa de Maria Vital. (By Evando)

FESTAS

Vilar Neto, Amélia e Paula, todos médicos, tal pai.

Vindos de São Paulo, pro Natal e Réveillon com dr Álvaro Andrade e Ivanilda.

BRAÇOS ABERTOS

Academia de Belas Artes do Rio recebe, 25 de janeiro.

Escritor Joaquim Pontes Brito, de Itapipoca.

EFEMÉRIDE

Dois de Antônio Sales fazendo 80 neste findante.

Águas Passadas e Fábulas Brasileiras.

FITAS DE MÁQUINA

De compromisso hoje com seu calendário pessoal, Rodrigo Barroso, da Sociedade dos Amigos do Vinho, e Katarine Queirós, nora do Deusmar, Rei das Farmácias .... À Leste do Éden, festejando filho nominado, Cristine e Fábio Queiroz, com presença do avô materno Carlito Pamplona, sempre de Sílvia.

BON MOT

"A BAJULAÇÃO É A MOEDA FALSA QUE SÓ CIRCULA POR CAUSA DA VAIDADE" La Rochefoucauld