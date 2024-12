Foto: JOÃO BATISTA Alessandra e Alysson Aragão

Segundo Sociedade Cearense, têm compromisso com seu calendário pessoal nesta penúltima sexta de 24, Maurício Medeiros, do marcante Clube Volare do Ideal.

Rojane Aguiar, mulher do Rei da Pimenta, Nereu .... José Carlos Pontes, empresário humanitário.

Marcelo Marques, um dos varões de Vicência Meireles, Rainha-Mãe de Santa Cruz .... Helder Miranda, do ramo óptico.

Carla Matos, sra Marcos André Borges, tocador da VSM Comunicação.

Fernando Linhares, do clã da Fazenda Venezuela de Guaramiranga .... Epitácio Vasconcelos, esposou Priscila Cavalcante, cerimonialista.

Alysson Aragão, figurinista .... Flávia Melo, consorte do Antônio José da Normatel .... Bruno Goiana, do tronco Souza Leão de Pernambuco .... Luiz Eduardo Fiúza.

Foto: acervo pessoal Humberto Mendonça, do Crato, Roberto Pessoa, de Maracanaú, Paco, da Aurora, e Fernando César, daqui mesmo, via Brasília

BOLO PRA DUAS

Irmãs nataliciantes da semana, Heloísa de Castro, terça, e Lúcia Mello, hoje.

Ensejaram baixada da trupe toda em Iracema, com respectivos, Firmo e Arthur, à testa.

GRANDIOSO

Hoje, 22 da partida do Magnificente Reitor Antônio Martins Filho.

Que domingo, se ainda estivesse entre nós, atingiria 120.

ALVÍSSARAS

Fernando César chama pelo mobil.

Só para dar as melhores sobre outro irmão civil, após quiproquó cardíaco.

FITAS DE MÁQUINA

Danilo Gurgel e Valéria, anfitriolos de mão cheia nas alturas, levando sua patota pras Festas nos States .... Turma do Biribal semanal do Ideal se dividiu, ontem, entre pratos e cartas, na confra À Leste do Éden .... E por falar, para tal mister, Marli Miranda recebe logo mais pra almoço, porém, não apenas, pano verde também.

BON MOT