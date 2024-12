Foto: Reprodução Wikipédia Representação da coroação de Alexandre, o Grande

.

De Epicteto, em Discursos: Não confia em tua reputação, dinheiro ou posição, mas na força que é tua - a saber teus julgamentos sobre as coisas que controla e não controla.

Pois é somente isso que nos torna livres e desimpedidos, que nos pega pelo pescoço das profundezas e nos eleva olho a olho com os ricos e poderosos.

Numa cena do romance clássico de Steven Pressfield sobre Alexandre, o Grande, as virtudes da guerra.

Alexandre chega a uma travessia fluvial só para ser confrontado por um filósofo que se recusa a se mover.

Este homem dominou o mundo, grita um dos homens de Alexandre: O que fizestes? O filósofo responde, em plena confiança: "Eu dominei a vontade de dominar o mundo."

CENTRO

Recém-chegada senhorinha Antonella, protagonizou roda no Don Pepe.

Formada pelos avós paternos Jorge Eldo e Amélia e os pais da guria, Arthur e Caciane.

HONRANDO

Procuradora federal em Brasília e escritora, Liana Ximenes baixa hoje aqui.

Especial assumir cadeira do pai recém-partinte, Paulo, na Academia Cearense de Literatura e Jornalismo.

MADRUGANDO

Vicente Alencar e Margarida nem esperaram terminar 24, já programaram.

Primeira Terça-feira em Prosa e Verso do Ano Bom, 10 de 2.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 21 de dezembro: Márcia Távora, dos inesquecíveis Humberto Bezerra e Norma, uma das ladies gaúchas mimadas ao Ceará .... Lúcia Liebmann, mulher do Sérgio, médico do Trânsito .... Silvio Gonçales, uma das estreias do Sociedade Cearense 2024, quer dizer, o Livro da Nata .... Renata Cabral, esposou filho nominado daquele que se tornou mais quente por nos dar o gelo.

BON MOT

"Na minha opinião, existem duas categorias principais de viajantes: os que viajam para fugir e os que viajam para buscar" Érico Veríssimo