Momentos que decididamente foram

.

Últimas Benesses do Ano: Ocupar cabeceira sul do mimoso jantar de Maria Vital.

Conhecer, e aprovar, via Marcus Lage, Waldir Xavier, sobrinho da grande amiga Neide Maia.

Ler com avidez o livro do dr Djacir Figueiredo, ex-presidente da Academia Cearense de Medicina.

Saber do reaparecimento da dra Vanda Tahim À Leste do Éden.

Conhecer a nova senhora do amigo tricolor Geraldo Luciano, Tatiana.

Brindado Sérgio e seus Pontistas com os fabulosos produtos Dias Branco.

Haver usufruído da competência do dr Jório Câmara, no Boyadjian da Rui Barbosa.

Ter sido o último a deixar Ugarte na confra mais concorrida de todos os tempos.

Rever, em boa forma, o Abelardo Roriz, que nos primórdios do Cumbuco pôs água na fervura de um cidadão maior que ele, que queria briga.

No Almoço Patrício do Jangada Clube, ladeado por um médico de carreira, dr Murilo Amaral, à esquerda, e, à direita, por futuro, daqui a três anos, Frederico Campelo.

Rever, após tempão, Hélio Barros, um dos varões do general Góis.

Ter anunciado Antenor Barros Leal, meu correspondente no Rio, que veio especial para o confra natalino da Unidos do Natal.

Ver meu reduto cumbucano ladeado de apartamentos e pousadas por todos os lados, o que implica em maior segurança reinante.

Atestar dupla presença cearense no Campeonato Brasileiro, Vovô e Tricolor.

Alugar toldos para fazer sombra para os centenas de ugartistas no abraço final do ano.

Receber, em nome de O POVO, na entrada do Anuário, o governador Elmano de Freitas.

Primeiro a dar boas-vindas ao Cearense do Ano, Ivens Dias Branco, que chegou acompanhado do filho Neto, que vem a ser um dos maiores partidos do Brasil.

Contar, pela segunda vez, com o companheiro e colega colunista Jocélio Leal, diretor de Jornalismo de O POVO-CBN, onde professo o Minutão, indicado por meu co-decano Nazareno Albuquerque ao João Dummar.

Em Vital & Jangada, usufruído da competência do chef Rafael Sudatti, merecedor do estandarte Campeão.