Efemérides literárias cearenses

Foto: ACERVO MAUC/UFC Ex-reitor Antonio Martins Filho, em 1999, durante visita ao Museu de Arte da UFC, ocasião em que concedeu entrevista ao jornalista Lúcio Brasileiro, do O POVO

.

Porta de Livraria: Editados em 1974, estão, portanto, fazendo Ouro, quer dizer, 50, pelo menos cinco livros.

Madrugada Pura, de Carvalho Nogueira, Rosa de Sol, da limoeirense Risette Cabral Fernandes, Paroara, romance de Rodolfo Teófilo.

Correio Retardado II, de Braga Montenegro, e Crônicas Sobre a Cidade Amada, de Mozart Soriano Aderaldo, criador da expressão nautiquino(a).

Atingindo 70, seguintes títulos, Aspectos Econômicos do Ceará, de João Jaques, Monsenhor Tabosa, do padre Azarias Sobreira.

Lírica, de Aloísio Medeiros, Ensino Jurídico, de Andrade Furtado, e mais um do imortal Mozart Soriano, Livros e Ideias.

E 80, para Redenção, de Otacílio Azevedo, Disciplina Jurídica do Comércio Aéreo, do grandioso Martins Filho, O ABC do Padre Cícero, de Júlio Maciel, e Ritmo Essencial, de Filgueiras Lima.

Foto: ACERVO PESSOAL Fátima e Jardson Cruz e seus dois varões, Lucas, médico tal mãe, e Caio, advogado recém pela Universidade Federal de Pernambuco, seguindo pegadas do pai

SAUDADE

Partiu Francisco Ribeiro, ex-copã de O POVO.

Dócil figura, dificilmente não se gostava dele.

LUZ FECHADA

Academia Cearense de Letras entra em recesso partir de sexta.

Reabrindo logo no terceiro dia do Ano Bom.

BEM-VINDA

Onguista Sorriso Colgate Margarida Alencar, sempre de Vicente, reapareceu.

Após tempão, prestigiando os Amantes da Boa Música, que se apresenta todo terceiro sábado no Caravelle.

FOLHINHAS NATALINOS

Terça, 24 de dezembro: Max Câmara, um dos varões da Pérola de Camocim, Zelma, e do meu irmão civil Adrísio Barbosa .... Marietta Araújo, consorte de ministro de Alta Corte .... César Augusto Ribeiro, um dos verbetes morantes da Silva Paulet, segundo atesta o Sociedade Cearense .... Moema Bezerra, ex Mota .... Racine Mourão, arquiteto .... Anne e Marcos Elias Silva, caso raro de mulher e marido aniversariando juntos no Livro da Nata.

BON MOT

"Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel...

" Assis Valente