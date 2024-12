Foto: acervo pessoal Maximiano Chaves e sra, no Palácio da Luz, mediante Ivens Júnior, Cidadão Cearense do Ano, pela Academia de Literatura e Jornalismo

Quando se fala da necessidade de captar atenção do público, arte na qual Oscar Wilde era mestre.

Com frequência, é citado o famoso incidente do "Sapato de Kruschev", acontecido em 12 de outubro de 1960, durante a reunião plenária da ONU.

Aborrecido com o fato do público estar ignorando o seu discurso, não prestando a menor atenção.

Nikita, líder da União Soviética, tirou um sapato e bateu com ele na tribuna.

Dizem que a ideia lhe ocorreu depois de dar um soco na mesa, durante uma resposta furiosa ao representante das Filipinas.

O que fez com que seu relógio de pulso caísse, ao se agachar para recolher, então viu seu sapato, e o adotou na reação.

CENTENÁRIO

Dois de fevereiro, fará (faria) 100 Geraldina Amaral.

Colega pioneira da crônica social.

CALIBRE CURTO

Quando proclamo no meu Minuto de O POVO CBN que Ceará não tem prato típico.

Quero dizer que não tem com a mesma intensidade do Feijão Tropeiro de Minas ou Arroz Carreteiro do Rio Grande.

COMPLETANDO

Greta Garbo, quem diria, não morreu no Araxá.

Valeu nota na coluna, só que esqueci de dar os parabéns ao Edmilson Caminha.

FITAS DE MÁQUINA

Lúcia e Arthur Mello regressaram a Belém logo ao amanhecer do dia seguinte ao festejo natalício dela .... Marcando a folhinha na data, Adrísio Câmara, nominado do guru da inesquecível Turma do Líbano .... Três titulares da Unidos do Natal sextafeirando no Ideal, Bill Farias, Cláudio Philomeno e Maurício Leal.

BON MOT

"Escola é, sobretudo, gente. gente que trabalha, que estuda, que se alegra, se conhece, se estima." (Paulo Freire, Coleção Oto de Sá Cavalcante)