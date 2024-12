Como não amar Oscar Wilde

Foto: Na foto: Oscar Wilde, escritor Foto: Divulgação

Oscar (Sempre) Wilde: Amar a si mesmo é o início de um romance para toda a vida .... Você jamais será excessivamente bem vestido ou bem educado.

Devem-se escolher os amigos pela beleza, os conhecidos pelo caráter e os inimigos pela inteligência.

A única diferença que existe entre um capricho e uma paixão eterna é que o capricho dura um pouco mais.

O que é um cínico? Um homem que sabe o preço de tudo e o valor de nada .... O casamento é o fim do romance e o começo da história.

Quando eu era jovem, pensava que o dinheiro era a coisa mais importante do mundo. Hoje, tenho certeza.

Foto: acervo pessoal Advogado Estênio Campelo e Ana Cristina, com os pimpolhos João Gabriel e Jorge Renan, chegando amanhã, pro Réveillon no apto de Porto das Dunas

SOBE & DESCE

Ex-Quase-Tudo Lúcio Alcântara e Beatriz, hoje e amanhã em Guaramiranga.

E domingo aqui, fito receber filha e genro Daniela e Rui Matos, arquitetos em Lisboa.

SÉTIMO

Hoje, Paróquia da Paz, sete da noite, missa.

Pela partida do Francisco Ribeiro, um dos melhores tecidos já havidos.

MEMÓRIA

Zezé Câmara (com Jovita) e Campito Paracampos protagonizaram mesa mais reminiscente no dominical do Don Pepe.

Afinal, desembargador e engenheiro em questão, amigos desde a mais tenra, na Jacarecanga levada pelo tempo.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 27 de dezembro: Assis Machado, um dos meus ex-patrões na Jangadeiro, onde fui quase pioneiro .... Ednilton Soárez, ex-secretário da Fazenda, toca hoje o Beach Park, maior realidade cearense .... Ana Carolina Emilião, primeira-dama da Capitania dos Portos .... Cláudio Philomeno, veterano da Unidos do Natal, não perde uma confra .... Maíza Napoleão, mulher do Hernani Júnior .... Leopoldo Vasconcelos, por esta coluna batizado Régis Jucá da Respiração.

