LÚCIOBRASILEIRO

Foto: acervo pessoal Abelardo Roriz, cuja presença no almoçarado ensejou imensa alegria, e seu enteado José Edson Donato Júnior

Epicteto: Tente fazer a coisa certa, quando a situação exigir. Trate as pessoas da maneira como gostaria de ser tratado.

E entenda que toda escolha e todo assunto, por menor que sejam, são uma oportunidade para praticar esses princípios mais amplos.

É isso. É o que está envolvido na mais importante de todas as habilidades: a sapiência de viver, saber como conseguir.

Um grande número de autores, entre eles, os melhores, afirmam que a filosofia consiste em três partes, a moral, a natural e a racional.

A primeira, põe a alma em ordem, a segunda, examina cuidadosamente a sequência natural das coisas.

A terceira, indaga o significado próprio das palavras e seus arranjos e provas, que impedem falsidades de surgirem aos poucos, para deslocar a verdade.

CONFRA

Dr Hyder Carneiro, anfitriolo da turma de 64 da Escola de Medicina. Saudada por Albino Magalhães, no Eusébio.

NO TORRÃO

Mediante Festas com a mãe, Penha, baixou Asclépio Aguiar. Engenheiro da Petrobras de Salvador vem a ser filho do Jubemar, editor da Uirapuru da Praça da Faculdade de Direito.

TRANSFER

Cratense Wellington Alves cogitando trazer para Fortaleza. Reuniões da Academia Caririense de Letras.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 28 de dezembro: Henrique Alcântara, bem conjugada união com Ana .... Zuleika Silveira, mulher do Marcus da Loteria, onguista Sorriso Colgate .... Marcos Bandeira, da Unidos do Natal e Banda Mel .... Amanhã: Fani Soárez, com Ednilo, voltou a morar no Rio torrão .... Vannucy Carvalho, da Estalagem Dois Sertões, via marido Henrique Daniel .... Lara Pequeno, caçula dos saudosos Capitão Fujita e Rejane .... Jaqueline Peixoto.

Bon Mot