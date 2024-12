A transformação de uma pessoa

Epicteto: O que, então, transforma alguém em uma pessoa livre de estorvo e, em consequência, autodeterminada?

Pois a riqueza não faz, tampouco, um alto cargo, pompa ou reino - em vez disso, outra coisa deverá ser encontrada.

No caso da vida, é o conhecimento de como viver, nela você tem duas tarefas, primeiro, ser uma boa pessoa, e segundo, é se dedicar à ocupação que ama.

Tudo mais é perda de energia e desperdício de seu potencial. É uma pergunta difícil, como se faz isso?

A filosofia dos estoicos torna a questão bastante simples, diga não às distrações, às emoções destrutivas, à pressão externa.

Pergunte a você mesmo: O que somente eu posso fazer? Como posso usar da melhor forma meu tempo limitado neste planeta Terra?

NO TORRÃO

Advogado de banca bastante buscada em Brasília, Estênio Campelo confirma lança da biografia.

Na OAB-Subsecções de Crateús, 15 de janeiro, cair da tarde.

GOLE FINAL

Turma da Cachaça, que ocupa pérgola da piscina social do Ideal todos os sábados, se despediu de 24 no último.

Firmo de Castro, Werner Rolim, Armando Medeiros, João Pontes, Lula Alcântara, além do presidente do Conselho, Amarílio Cavalcante.

FECHO GRANDE

Última folhinha do ano, minha queridíssima amiga Lurdes Gentil.

Que me ensejou participar, sem lenço nem documento, da roda mais seleta de pife-pafe já havida, a sua, no Beco da Alegria, da Tabajaras.

FITAS DE MÁQUINA

Turma de 62 da Escola de Medicina, inclusa dra Vanda Tahim, confraternizou dominicalmente no Santa Grelha .... Almoçando no Don Pepe, Ana Maria (nascida Jereissati) e Luciano Maia, que me brindou com dedicatória em espanhol .... De compromisso hoje com seu calendário pessoal, Cléa Petrelli e Pedro Alfredo Neto.