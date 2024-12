Efemérides Musicais: Grandes composições fazendo 70 em 2025, tais Farinhada, baião de Zé Dantas, gravado por Luiz Gonzaga.

Saudosa Maloca, imortalizada na voz do Demônios da Garoa, embora também cantada pelo autor.

Hoje Quem Paga Sou Eu, tango de Herivelto Martins, que marcou, com a interpretação de Nelson Gonçalves.

Dó-Ré-Mi, samba-canção, composto pela dupla Fernando César e Dóris Monteiro.

E, de 1935, atingindo, portanto, 85, no Ano Bom, a marcha Sonho de Papel, de Alberto Ribeiro e João de Barros.

Também do Braguinha, em parceria com Alcy Pires Vermelho, o samba-choro Tic tac do Meu Coração, entoada por Carmem Miranda.

ESCORREITA

Após sair-se airosamente, Marilena Campos, nascida Alencar Pinto.

Passou comando das Amigas do Livro para Bernadete Bezerra, mulher do bibliófilo maior, José Augusto.

JALECO POR TRENÓ

Comboiando mais de 200, médico Juvêncio Câmara tomou rota de Caridade.

Mister exercitar o que já faz há 20 anos... caridade.

LAUREADO

Não tomando conhecimento dos 91, Adelson Julião vem de abiscoitar três Prata e uma Bronze, no Internacional de Natação do Catar.

E não apenas, mais nove de Ouro, no Brasileiro de Belém.

FITAS DE MÁQUINA

Luciana e Samuel Arruda em Paris, com sua trupe, mister saudar Ano Bom .... Marcando a folhinha hoje, Inga Palácio, neta-afim da saudosa lady Eudinha .... Coralista Lucile Horn, vovó mais natalina, mediante chegada de Céfora, para filho Ruben e nora Anne, ambos veterinários.