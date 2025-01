Uma mensagem de Oto

No último do recém-findado, bateu no birô da coluna mensagem em questão do educador Oto de Sá Cavalcante.

Tivemos, hoje, grande satisfação, ao visitarmos as obras de construção da nossa escola da Avenida Luciano Carneiro.

Tomamos importantes decisões e, pela primeira vez, estacionamos os carros no subsolo.

Estamos nos baseando na experiência dos nossos outros estabelecimentos e fazendo importantes melhoras.

Temos, atualmente, 200 homens tocando a obra, aliás, nesta segunda, trabalhamos normalmente.

Com as bênçãos de Deus, faremos uma grande escola na nossa cidade, de projeto arquitetônico referência.

VISITA IMORTAL

João Almino, da Academia Brasileira de Letras, baixa aqui, dia 20.

Mister lançar O Homem de Papel, favor não confundir com filme que deu preju ao grande Edson Queiroz.

PÉ DIREITO

Carlos Jereissati estreou na política em 54, sendo eleito deputado federal.

Apoiou Paulo Sarasate pra governador e ficou com a vice para Flávio Marcílio, seu amigo do Piauí.

CENTENÁRIO

Maranguape inicia Ano Bom mirando festejos pelos 100 do médico-escritor Amilton Monteiro.

Autor de Poemas do Inobtido.

RONDA DOS NATAIS

Segundo o Sociedade Cearense, abrem calendário do Ano Bom, Andréa Aguiar, tal marido Cláudio e filha Natália Guimarães, excelente companheira de viagem .... Dodora Guimarães, viúva do saudoso Sérvulo Esmeraldo, a quem empresariou.... Bruno Emilião, capitão dos Portos .... Alice Ventura, esposou um neto de Miss Country .... Igor Ary Juaçaba .... Lisiane Rego, nascida Cysne.