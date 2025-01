Um Ritual Matinal: Pergunte a si mesmo o seguinte, antes de mais nada, todas as manhãs.

O que me falta para estar livre da paixão? E quanto à tranquilidade?

O que sou? Um mero corpo, um proprietário ou uma reputação? Nenhuma dessas coisas.

O que, então? Um ser racional.

O que é exigido de mim? Que medite sobre suas ações. Como me desviei da serenidade?

O que fiz de hostil, antissocial ou desatencioso? O que deixei de fazer em todos os casos citados?

REMIDA

Após mais de quatro décadas de vocacionada dedicação à Assis Chateaubriand.

Dra Sílvia Bonfim deixou Maternidade Escola merecidamente reverenciada pelos colegas.

AFÁVEL

Último do ano levou confreiro José Augusto Lopes.

Tão leve quanto a própria pena.

HERDEIRA IMORTAL

Presidente Reginaldo Vasconcelos só aguarda resposta, para confirmar.

Solange Palhano na Cearense de Literatura e Jornalismo, na vaga da mãe, Wanda, Miss Ceará não tida.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 3 de janeiro: Ticiana Sudatti, sempre ao lado de Rafael, nos folguedos gastronômicos do talentoso chef .... Ília Almeida, de vistosa atuação executiva, quando no Grupo Jereissati .... Adriano de Paiva, matrimoniou ministra do Tribunal Superior do Trabalho .... Márcia Travessoni, confreira hoje operante no online .... Irana Marques, nora de Vicência Meireles .... Dr Cristiano Gazzinelli, certeiro medidor da minha pressão ocular.